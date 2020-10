Hoya

Mofa-Fahrer bleibt an Poller hängen und verunglückt tödlich

13.10.2020, 21:06 Uhr | dpa

Ein Mofa-Fahrer ist am Dienstag in Hoya (Landkreis Nienburg) gestürzt und ums Leben gekommen. Wie die Polizei mitteilte, war der 58 Jahre alte Mann mit seinem Mofa samt Anhänger auf einer Straße unterwegs, die für den Kraftfahrzeugverkehr gesperrt ist. Er sei dabei nach vorläufigen Erkenntnissen mit seinem Anhänger an einem Poller hängengeblieben und vom Mofa gestürzt. Der herbeigerufene Notarzt habe nur noch den Tod des Mannes feststellen können, hieß es in der Mitteilung. Die Polizei sucht nun nach Zeugen des Unfalls.