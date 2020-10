Rüsselsheim am Main

Unbekannte sprengen Geldautomaten in Rüsselsheim

14.10.2020, 06:35 Uhr | dpa

Unbekannte haben einen Geldautomaten in einer Bankfiliale in Rüsselsheim gesprengt. Die Täter hätten am frühen Mittwochmorgen mehrere Geldbehälter erbeutet, teilte die Polizei mit. Wie viel Bargeld sie entwendeten, war zunächst unklar. Bei der Explosion wurde demnach das Gebäude stark beschädigt.

Im Anschluss seien die Täter in einem dunklen Auto geflüchtet. Bei der Fahndung nach ihnen sei auch ein Hubschrauber zum Einsatz gekommen, hieß es von der Polizei. Die Suche sei jedoch zunächst ergebnislos verlaufen.