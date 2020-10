Augsburg

Landkreis Ebersberg überschreitet Corona-Warnstufe

14.10.2020, 16:03 Uhr | dpa

Der Landkreis Ebersberg hat in der Corona-Pandemie ebenfalls die wichtige Warnstufe von 50 Neuinfektionen pro 100 000 Einwohner in sieben Tagen überschritten. Das Landesamt für Gesundheit und Lebensmittelsicherheit (LGL) meldete am Mittwoch, dass der Wert in dem östlich von München gelegenen Landkreis auf 52,21 gestiegen sei. Damit sind in Bayern nun insgesamt elf Städte und Landkreise über der entscheidenden Marke, ab der in aller Regel verschärfte Sicherheitsmaßnahmen greifen.