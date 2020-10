Landräte sagen wegen Corona-Krise Tagung ab

14.10.2020, 16:06 Uhr | dpa

Wegen der Corona-Krise hat der Bayerische Landkreistag kurzfristig die große Sitzung der Landräte aus dem Freistaat abgesagt. Die 71 Kommunalpolitiker wollten sich an diesem Donnerstag und Freitag in Deggendorf treffen.

Aufgrund der sprunghaft gestiegenen Fallzahlen an Corona-Neuinfektionen im Landkreis Deggendorf sei die Absage der Landrätetagung leider unumgänglich, hieß es. Nach den aktuellen Zahlen des Gesundheitslandesamtes hatte der niederbayerische Kreis am Mittwoch einen Wert von knapp 33 Fällen binnen sieben Tagen auf 100 000 Einwohner.

Deggendorfs Landrat Christian Bernreiter (CSU), der auch Präsident des Landkreistags ist, begründete die Absage am Mittwoch damit, dass die Landräte in der derzeitigen Situation als Vorbilder vorangehen müssten. Für den Austausch mit Ministerpräsident Markus Söder (CSU) wollen die Landräte nun am Freitag eine Internet-Konferenz als Ersatz nutzen.