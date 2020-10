Neu-Ulm

Splitterbomben aus Zweitem Weltkrieg in Neu-Ulm entschärft

14.10.2020, 18:32 Uhr | dpa

Auf einem Acker nahe dem Neu-Ulmer Ortsteil Neu-Ulm sind am Mittwoch drei Blindgänger aus dem Zweiten Weltkrieg erfolgreich entschärft worden. Dabei seien mehr als 50 Einsatzkräfte der Feuerwehr, der Polizei, des Bayerischen Roten Kreuzes, der Stadt Neu-Ulm und eines Sprengkommandos aus München in Einsatz gewesen, teilte die Stadt am Mittwoch mit. Die US-amerikanische Splitterbomben mit jeweils zwei mechanischen Kopf- und Heckzündern waren bei Sondierungsarbeiten entdeckt worden. Sie lagen gut 80 Zentimeter tief in der Erde. Zur Entschärfung musste die nah gelegene Breitenhofstraße kurzzeitig für den Verkehr voll gesperrt werden.