Dresden

Feuer in Mehrfamilienhaus: Toter geborgen

14.10.2020, 19:25 Uhr | dpa

Bei einem Brand in einem Mehrfamilienhaus in Dresden ist ein Mann ums Leben gekommen. Der Tote wurde während der Löscharbeiten am Mittwochnachmittag aus einer Wohnung des Hauses an der Grunaer Straße geborgen, wie die Polizei mitteilte. Warum das Feuer dort ausbrach, war noch unklar. Auch die Identität des Mannes stand noch nicht fest. Die Polizei ermittelt nur zu Todes- sowie Brandursache.