Homberg (Ohm)

Frontalzusammenstoß mit Traktor: Autofahrer schwer verletzt

14.10.2020, 20:05 Uhr | dpa

Bei einem Zusammenstoß zwischen einem Traktor und einem Auto ist in Osthessen ein Mann schwer verletzt worden. Die beiden Fahrzeuge seien am Mittwoch zwischen den Homberger Ortsteilen Gontershausen und Haarhausen frontal gegeneinander gefahren, sagte ein Polizeisprecher. Der Unfall habe sich am Ende einer Linkskurve ereignet. Nur der Autofahrer sei verletzt worden. Zur Ursache oder zum Sachschaden machte die Polizei zunächst keine Angaben.