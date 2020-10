Bad Langensalza

Thüringer HC feiert glücklichen Auswärtssieg

14.10.2020, 21:29 Uhr | dpa

Die Handball-Frauen des Thüringer HC haben mit viel Glück ihren vierten Bundesliga-Sieg in Serie gefeiert. Am Mittwochabend setzten sie sich mit 30:29 (13:14) beim VfL Oldenburg durch. Den Siegtreffer für den THC erzielte Beate Scheffknecht kurz vor der Schlusssirene. Überragende Spielerin der Gäste war jedoch Marketa Jerabkova, die elf Treffer erzielte und ihr Team in der zweiten Halbzeit fast im Alleingang im Spiel hielt.

Die Thüringerinnen fanden offensiv nie ihren Rhythmus und erlaubten sich ungewohnt viele technische Fehler. Torhüterin Marie Skurtveit Davidsen verhinderte mit einigen starken Paraden, dass die Gäste zu Beginn der zweiten Hälfte den Anschluss verloren. In der Schlussphase agierte der Favorit dann ein Stück weit abgeklärter als die Oldenburgerinnen.