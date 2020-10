Neubrandenburg

Zusammenstoß mit Laster: Mann in Auto eingeklemmt

14.10.2020, 23:02 Uhr | dpa

Beim Zusammenprall mit einem entgegenkommenden Lastwagen ist ein Autofahrer im Kreis Mecklenburgische Seenplatte in seinem Wagen eingeklemmt und schwer verletzt worden. Der 48-Jährige war auf der Bundesstraße 104 in Neubrandenburg in den Gegenverkehr geraten, wie die Polizei am Mittwochabend mitteilte. Die Feuerwehr befreite den Mann aus seinem Wagen. Er und seine leicht verletzten Kinder wurden in eine Klinik gebracht. Die Bundesstraße war nach dem Unfall am frühen Abend für knapp fünf Stunden vollgesperrt. An den Fahrzeugen entstand ein Schaden von 130 000 Euro.