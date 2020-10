Magdeburg

Landtag debattiert über Jahrestag des Halle-Attentats

15.10.2020, 01:00 Uhr | dpa

Sachsen-Anhalts Landtag nimmt den Jahrestag des antisemitischen und rassistischen Anschlags von Halle zum Anlass für eine Debatte. Alle Fraktionen haben sich für heute (09.00 Uhr) auf das Thema "Ein Jahr nach Halle - erinnern und handeln!" verständigt. Die SPD-Fraktionschefin Katja Pähle sagte, wie nötig es sei, über das Thema Antisemitismus in der Gesellschaft zu diskutieren, zeigten die jüngsten Vorwürfe gegen die Landesbereitschaftspolizei. Dort soll einem anonymen Hinweis zufolge ein Imbiss stets als "Jude" bezeichnet worden sein. Innenminister Holger Stahlknecht (CDU) hatte schonungslose Aufklärung und diverse Maßnahmen angekündigt.

Am 9. Oktober 2019 hatte ein schwer bewaffneter Mann versucht, die Synagoge von Halle zu stürmen, um dort am höchsten jüdischen Feiertag Jom Kippur ein Massaker anzurichten. Nachdem er nicht in das Gotteshaus gelangte, erschoss er eine 40 Jahre alte Passantin und kurz darauf einen 20-Jährigen in einem Döner-Imbiss. Der 28 Jahre alte Deutsche Stephan Balliet hat die Taten gestanden und mit antisemitischen, rassistischen Verschwörungserzählungen begründet. Der Prozess läuft vor dem Oberlandesgericht Naumburg.