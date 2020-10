Schwerin

Zentrales MV-Wende-Erinnerungszeichen wird vorgestellt

15.10.2020, 01:06 Uhr | dpa

Zum Gedenken an die friedliche Revolution 1989 wird am Freitag (10.00 Uhr) in Waren an der Müritz das zentrale "Erinnerungszeichen" für Mecklenburg-Vorpommern vorgestellt. Dazu ist ein Festakt in der St. Georgen-Kirche geplant, zu dem unter anderem Ministerpräsidentin Manuela Schwesig und Zeitzeugen reden sollen. Das Kunstwerk steht nördlich der Kirche, trägt den Namen "Perspektiven zur Freiheit" und wurde von den Stuttgarter Künstlern Dagmar Korintenberg und Wolf Kipper geschaffen und aufgebaut.

Es besteht aus weißen Stangen, an denen Tafeln mit Losungen der friedlichen Revolution 1989 befestigt sind. Am 16. Oktober 1989 hatten in Waren erstmals Bürger mit Kerzen in der Hand von der Kirche aus friedlich für mehr Demokratie in der DDR demonstriert. Das gilt als Beginn der friedlichen Demonstrationen auf dem Gebiet des heutigen Mecklenburg-Vorpommerns. Die Idee zu diesem Kunstwerk hatte sich 2019 bei einem Kunstwettbewerb des Landes durchgesetzt. Die Stelen und Tafeln wecken laut Jury Assoziationen zu einer friedlichen Demonstration.

Die Losungen lauten unter anderem "Wir wollen keine Gewalt, wir wollen Veränderung" oder "Demokratie jetzt oder nie". Im Nordosten soll es dezentral weitere Erinnerungszeichen an anderen Orten geben.