Wiesbaden

3200 Geflüchtete in den Erstaufnahmeeinrichtungen des Landes

15.10.2020, 06:13 Uhr | dpa

Flüchtlinge kommen in der hessischen Erstaufnahmeeinrichtung an und tragen ihr Gepäck zur Unterkunft. Foto: Boris Roessler/dpa/Archivbild (Quelle: dpa)

Knapp 110 000 Asylsuchende sind in den vergangenen fünf Jahren in der hessischen Erstaufnahme registriert worden. Im laufenden Jahr habe sich die Zahl der registrierten Flüchtlinge bis Ende September auf mehr als 4600 Menschen belaufen, teilte das Sozialministerium in Wiesbaden auf eine Kleine Anfrage der AfD-Fraktion in Wiesbaden mit. Aktuell befänden sich von diesen Personen noch rund 3200 Asylsuchende in den Erstaufnahmeeinrichtungen des Landes, so ein Sprecher des Regierungspräsidiums (RP) Gießen.

Nach der ersten Registrierung seien einige Flüchtlinge bereits auf die Kommunen verteilt worden, erklärte das Sozialministerium die gesunkene Zahl. Ein weiterer Teil der Asylsuchenden sei zudem wieder abgeschoben worden oder freiwillig zurückgekehrt. Zudem gebe es Fälle, bei denen der Aufenthaltsstatus der Asylsuchenden nach der Registrierung mittlerweile unbekannt sei. Das RP Gießen ist für die Erstaufnahme von Asylsuchenden in Hessen zuständig.