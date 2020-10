Wiesbaden

Küche steht in Flammen: Acht Verletzte bei Wohnungsbrand

15.10.2020, 06:13 Uhr | dpa

Bei einem Wohnungsbrand in Wiesbaden sind acht Menschen verletzt worden. Wie die Feuerwehr am Mittwochabend mitteilte, waren sie zuvor aus den oberen Stockwerken eines Wohnhauses gerettet worden. Lebensgefahr bestehe bei keinem der vier Erwachsenen und vier Kinder. Aus zunächst ungeklärter Ursache war die Küche einer Wohnung in dem Altbau vollständig in Brand geraten. Wegen der starken Rauchentwicklung hatten mehrere Personen die Feuerwehr alarmiert.