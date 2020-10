Butzbach

Ein Toter bei Unfall auf der Autobahn 5

15.10.2020, 08:54 Uhr | dpa

Bei einem Verkehrsunfall auf der Autobahn 5 zwischen Butzbach und Bad Nauheim ist ein Mensch ums Leben gekommen. Wie die Polizei mitteilte, war am Donnerstagmorgen ein Transporter auf einen Lkw aufgefahren. Der Fahrer des Transporters sei noch am Unfallort an seinen schweren Verletzungen gestorben. Die Autobahn Richtung Frankfurt wurde zunächst voll gesperrt, danach wurde der Verkehr auf einer Spur an der Unfallstelle vorbeigeleitet.