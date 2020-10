Pforzheim

Attacke mit Reizgas in Friseursalon

15.10.2020, 09:05 Uhr | dpa

Mehrere Männer sind in der Pforzheimer Innenstadt in einen Friseurladen eingedrungen und haben dort Reizgas versprüht. Die Hintergründe sind noch unklar, wie die Polizei am Donnerstag mitteilte. Eine Person wurde nach der Attacke am Mittwochabend ins Krankenhaus gebracht. Die vier bis fünf Angreifer seien noch vor Eintreffen der Polizei geflohen. Bereits am Montag sei es zu Auseinandersetzungen zwischen 20 bis 30 Männern in der Innenstadt gekommen. Man untersuche nun, ob ein Zusammenhang bestehe, sagte eine Sprecherin der Polizei.