Stralsund

Wenig Schäden bei erstem Herbststurm

15.10.2020, 10:27 Uhr | dpa

Der erste Herbststurm dieses Jahres hat im Landkreis Vorpommern-Rügen nur geringe Sachschäden verursacht. Es gab von Mittwoch zu Donnerstag vor allem wegen umgestürzter Bäume und herabfallender Äste sieben Polizeieinsätze, wobei aber niemand verletzt wurde, wie die Polizei in Stralsund am Donnerstag mitteilte. Im Süden der Insel Rügen kollidierte ein Auto mit einem Ast auf der Straße, in Sassnitz fiel ein Ast von einem Baum auf zwei parkende Autos. Der Schaden wird auf 13 000 Euro geschätzt.

Bei Born auf dem Saaler Bodden sorgte ein Surfer für einen Rettungs- und Polizeieinsatz. Dem 27 Jahre alten Freizeitsportler aus Nordrhein-Westfalen war beim Surfen der Gabelbaum gebrochen. Weil er manövrierunfähig war, rief die Begleiterin vom Ufer aus die Retter und die Polizei zu Hilfe, die aber nicht eingreifen mussten. Der Surfer konnte sich selbst an Land bringen, sein Segel samt Gabelbaum kam ihm dabei aber abhanden.