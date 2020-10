Ueckermünde

Maskierte Täter überfallen Tankstelle und fliehen

15.10.2020, 22:19 Uhr | dpa

Zwei Männer haben am Donnerstag eine Tankstelle in Ueckermünde (Landkreis Vorpommern-Greifswald) überfallen. Wie die Polizei mitteilte, bedrohten die maskierten Täter den 48-jährigen Kassierer mit einer Waffe und erbeuteten so einen dreistelligen Bargeldbetrag. Verletzt wurde niemand. Die Täter konnten fliehen. Der Kriminaldauerdienst Anklam übernahm die ersten Ermittlungen am Tatort. Die Täter trugen schwarze Jogginganzüge mit weißen Applikationen, schwarze Wollmützen und schwarze Gesichtsmasken.