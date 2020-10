Dresden

Forscher stellen Buch zum Rechtsextremismus vor: Diskussion

16.10.2020, 02:00 Uhr | dpa

Wissenschaftler sind in einem Buch-Projekt der Frage nachgegangen, ob Sachsen eine Hochburg der Rechtsextremen ist. Ergebnisse der Arbeit werden am heutigen Nachmittag (13.15 Uhr) im Beisein von Ministerpräsident Michael Kretschmer (CDU) am Hannah-Arendt-Institut für Totalitarismusforschung der TU Dresden vorgestellt. Dort will der sächsische Regierungschef auch an einer Podiumsdiskussion zu dem Thema teilnehmen. Schon im Vorfeld stellte das Institut klar, dass die These von der "braunen Hochburg" Sachsen in dieser Absolutheit nicht stimme. Bei rechtsextremen Einstellungen in der Bevölkerung gebe es beispielsweise keinen nennenswerten Unterschied zwischen Sachsen und anderen Bundesländern, hieß es.