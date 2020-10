Crimmitschau

Auto fährt in Graben: Zwei Mädchen leicht verletzt

16.10.2020, 06:02 Uhr | dpa

Zwei junge Mädchen haben sich bei einem Autounfall im Kreis Zwickau verletzt. Wie die Polizei in der Nacht zu Freitag mitteilte, saßen die beiden in einem Auto, als dieses in Crimmitschau in den Straßengraben stürzte. Die 27 Jahre alte Fahrerin hatte demnach auf feuchter Fahrbahn in einer Kurve die Kontrolle über den Wagen verloren. Die sechs und sieben Jahre alten Mädchen wurden vor Ort von Rettungskräften versorgt. Die Fahrerin blieb unverletzt.