Plauen

Tankstellen-Angestellte schlägt Räuber in die Flucht

16.10.2020, 07:39 Uhr | dpa

Eine geistesgegenwärtige Tankstellen-Angestellte hat in Plauen im Vogtland zwei Räuber in die Flucht geschlagen. Wie die Polizeidirektion Zwickau am Freitag mitteilte, sagte die 56-Jährige den beiden Männern bei dem Überfall am Donnerstagabend, dass die Polizei angeblich schon informiert sei und jeden Augenblick eintreffen werde. Daraufhin flüchteten die Täter ohne Beute. Sie hatten die Tankstelle maskiert betreten, die Frau mit einem Messer bedroht und Bargeld gefordert. Einer der beiden versuchte vergeblich, die geschlossene Kasse gewaltsam zu öffnen. Die Polizei sucht nun Zeugen.