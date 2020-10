Braunschweig

Carl-Friedrich-Gauß-Medaille für Emanuelle Charpentier

16.10.2020, 17:07 Uhr | dpa

Chemie-Nobelpreisträgerin Emmanuelle Charpentier ist am Freitag in Braunschweig mit der Carl-Friedrich-Gauß-Medaille ausgezeichnet worden. Die Mikrobiologin bekam die Medaille bei einem Festakt der Braunschweigischen Wissenschaftlichen Gesellschaft für ihre Arbeiten zur sogenannten Genschere. In der vergangenen Woche hatte die Königlich-Schwedische Akademie der Wissenschaften bekannt gegeben, dass die 51-Jährige zusammen mit Jennifer A. Doudna (USA) Crispr/Cas9-Verfahren den Nobelpreis erhält.

Die Französin forschte von Ende 2012 bis 2015 als Leiterin der Abteilung "Regulation in der Infektionsbiologie" am HZI und als Alexander-von-Humboldt-Professorin an der Medizinischen Hochschule Hannover. Derzeit ist sie Direktorin der Max-Planck-Forschungsstelle für die Wissenschaft der Pathogene in Berlin.