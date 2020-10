Greifswald

Unternehmerverband Vorpommern mit Geschäftsstelle in Stettin

16.10.2020, 17:10 Uhr | dpa

Ministerpräsidentin Manuela Schwesig (SPD) und der Marschall der Woiwodschaft Westpommern, Olgierd Geblewicz, haben am Freitag virtuell die Geschäftsstelle des Unternehmerverbandes Vorpommern in Stettin (Szczecin) eröffnet. Dort sollen polnische Firmen jetzt Ansprechpartner für Kontakte mit deutschen Partnern haben. Die Metropolregion Stettin habe für Vorpommern eine herausragende Bedeutung, sagte Schwesig. Sie verbindet damit die Verbesserung des Wirtschaftsstandortes, den Erhalt und die Schaffung von Arbeitsplätzen, bessere Perspektiven für junge Menschen in der Region und die Steigerung der Lebensqualität. Die Landesregierung habe einen Metropolregion-Stettin-Fonds aufgelegt, sagte sie.

Neben dem Haus der Wirtschaft in Stettin gibt es auch eine gemeinsamen Geschäftsstelle der Metropolregion in Anklam.