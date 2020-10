Saarbrücken

Drittligaspiel Saarbrücken-Unterhaching ohne Zuschauer

16.10.2020, 21:08 Uhr | dpa

Die Partie von Fußball-Drittligist 1. FC Saarbrücken gegen die SpVgg Unterhaching am Sonntag wird ohne Zuschauer ausgetragen. Aufgrund der gestiegenen Zahl von Corona-Fällen in der Region sei die bislang erlaubte Obergrenze von 900 Zuschauern "drastisch reduziert worden", teilte der Club am Freitag mit. Es sei jedoch in der Kürze der Zeit und mit der gebotenen Sorgfalt nicht möglich, das Hygienekonzept auf eine geringere Zuschauerzahl umzustellen. Alle Ticketinhaber werden ihr Geld zurückbekommen, hieß es in der Club-Mitteilung.