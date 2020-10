Weißenfels

BBL-Pokal startet mit Turnier in Weißenfels: 500 Fans

17.10.2020, 02:02 Uhr | dpa

Mit dem Duell zwischen ratiopharm Ulm und den Brose Baskets Bamberg startet in Weißenfels heute das Qualifikationsturnier um den deutschen Basketball-Pokal. Die beiden Bundesligisten treffen in der Gruppe C von 15.00 Uhr (MagentaSport) an aufeinander. Im ersten Spiel der Gruppe D trifft dann Gastgeber Syntainics MBC auf Crailsheim. Bei dem Turnier in der Stadthalle sind 500 Zuschauer zugelassen. Für die Parallel-Turniere in Bonn und Vechta wurden aufgrund der höheren Corona-Infektionszahlen keine Fans genehmigt.

Die Gruppenphase wird am 24. und 25. Oktober abgeschlossen. Die vier Gruppensieger qualifizieren sich für das Final-Turnier am 1. und 2. November in München.