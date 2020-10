Friedrichshafen

Theurer führt die Südwest-FDP in die Bundestagswahl

17.10.2020, 12:47 Uhr | dpa

Die Südwest-FDP hat ihren Landeschef Michael Theurer zum baden-württembergischen Spitzenkandidaten für die Bundestagswahl 2021 gewählt. Eine Landesvertreterversammlung stimmte am Samstag in Friedrichshafen mit 91,3 Prozent für den 53 Jahre alten Familienvater. "Gemeinsam gehen wir jetzt in den Wahlkampf", rief Theurer den Delegierten nach der Wahl zu. Er ist seit 2013 Chef der FDP im Land, seit 2017 ist er im Bundestag und dort stellvertretender Fraktionsvorsitzender. Zuvor war er Landtags- und Europaabgeordneter sowie Oberbürgermeister in Horb im Kreis Freudenstadt.

Er stehe für faire Rahmenbedingungen im Wettbewerb besonders für kleine und mittelständische Unternehmen sowie für die Wahrung der Freiheits- und Grundrechte, sagte Theurer.