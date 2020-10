Cuxhaven

Mann kracht bei Verfolgungsfahrt in Betonwand

17.10.2020, 13:41 Uhr | dpa

An einer Betonwand hat in Cuxhaven eine Verfolgungsfahrt mit einem gestohlenen Auto geendet. Am Freitagabend fiel der 29 Jahre alte Fahrer der Polizei durch sein Fahrverhalten auf, auf Aufforderungen, anzuhalten, reagierte er nicht. Auf seinem Weg in Cuxhaven umfuhr er zwei Straßensperren und rammte zwei Mal ein Zivilfahrzeug der Polizei. Nachdem er auf einem Firmengelände in eine schmale Gasse fuhr, kollidierte er mit der Betonwand. Dabei verletzte er sich. Das Auto hatte er laut Polizei kurz zuvor gestohlen. Eine Fahrerlaubnis hatte der 29-Jährige nicht, wie die Polizei am Samstag berichtete. Unter anderem muss er sich nun wegen Straßenverkehrsgefährdung und verbotenem Kraftfahrzeugrennen verantworten.