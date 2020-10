Halle (Saale)

17 neue Corona-Fälle in Halle: Wiegand appelliert an Bürger

17.10.2020, 13:58 Uhr | dpa

In Sachsen-Anhalts am stärksten von Corona betroffenen Kreis Halle sind seit Freitag 17 neue Infektionen mit dem neuartigen Virus nachgewiesen worden. Viele der neuen Infizierten hätten sich auf Reisen oder durch Kontakt mit Reisenden angesteckt, sagte Oberbürgermeister Bernd Wiegand (parteilos) in einer Video-Pressekonferenz am Samstag. Sieben der 17 Fälle seien auf Busreisen, Urlaub oder Besucher aus dem Ausland zurückzuführen. Drei Infizierte seien Schüler, die bereits in Quarantäne gewesen seien. Erstmals wurde laut Wiegand auch eine Infektion nachgewiesen, nachdem die Corona-Warnapp angeschlagen hatte. Derzeit sind in Halle 123 Infizierte erfasst.

Der für die Aktivierung weiterer Corona-Beschränkungen entscheidende Inzidenzwert liegt in Halle derzeit bei rund 25,4. Ab einem Wert von 35 würden die Regeln verschärft. Wiegand kündigte für diesen Fall "geeignete Maßnahmen" an, wollte aber nicht spekulieren, wie diese aussehen würden. Gesundheitsministerin Petra Grimm-Benne (SPD) hatte am Freitag im Landtag gesagt, sie würde Halle notfalls auch "dicht machen". Das habe er als humorvollen Versprecher empfunden, sagte Wiegand. Der Oberbürgermeister betonte jedoch, dass die Infektionen größtenteils nicht auf Fehlverhalten innerhalb der Stadt zurückgehen.

Wiegand warnte angesichts der beginnenden Herbstferien vor Reisen, die nicht unbedingt nötig seien und appellierte an die Hallenser, die Abstands- und Hygieneregeln unbedingt einzuhalten. Die größte Stadt Sachsen-Anhalts ist von allen 14 Stadt- und Landkreisen des Bundeslandes mit gut zwei Millionen Einwohnern am stärksten betroffen. Seit Beginn der Pandemie hat die Stadt 631 Fälle registriert, das ist etwa jeder fünfte Fall in Sachsen-Anhalt. In der Hauptstadt Magdeburg waren es bis Freitag 449 Fälle.