Freising

Passanten mit Messer und Beil bedroht

17.10.2020, 17:16 Uhr | dpa

Zwei Männer sind in Freising festgenommen worden, weil sie zuvor Passanten mit einem Messer und einem Beil bedroht hatten. Wie die Polizei am Samstag mitteilte, bedrohten und verfolgten die zwei Männer einige Passanten am Freisinger Bahnhof. Ein Verdächtiger habe vor Ort festgenommen werden können, der zweite sei nach einer Fahndung ebenfalls gefasst worden.

Zum Tatzeitpunkt am Freitagabend seien die Verdächtigen offensichtlich alkoholisiert gewesen, sagte ein Sprecher. Die Staatsanwaltschaft beantragte einen Haftbefehl wegen des Verdachts des versuchten Totschlags. Das Motiv war zunächst unklar.