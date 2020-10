Zella-Mehlis

Zwei Verletzte bei Unfall vor Autobahntunnel

17.10.2020, 17:34 Uhr | dpa

Der Fahrer eines Kleintransporters und sein Beifahrer sind leicht verletzt worden, als das Fahrzeug bei Zella-Mehlis vor einem Autobahntunnel umkippte. Der Transporter sei aus bislang ungeklärter Ursache gegen eine Absperrung am Tunneleingang geprallt und dann auf die Straße gekippt, sagte ein Polizeisprecher am Samstag. Zuvor hatten mehrere Medien über den Unfall am Samstagmorgen berichtet.