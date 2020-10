Bergen auf Rügen

Motorradfahrer auf Rügen schwer verletzt

17.10.2020, 17:53 Uhr | dpa

Ein Motorradfahrer ist auf der Insel Rügen mit schweren Verletzungen in ein Krankenhaus geflogen worden. Der 43-Jährige fuhr am Samstag bei Bergen mit seinem Fahrzeug gegen ein Auto, das gerade wendete, wie die Polizei mitteilte. Er wurde über den Wagen geschleudert und kam auf der Fahrbahn zum Liegen. Der 68 Jahre alte Autofahrer und drei Mitfahrer erlitten keine Verletzungen. Der Verkehr wurde am Nachmittag für etwa 45 Minuten an der Unfallstelle im Kreis Vorpommern-Rügen vorbeigeleitet.