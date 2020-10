Dresden

Aktivisten besetzen Haus in Dresden

17.10.2020, 19:01 Uhr | dpa

In Dresden haben Aktivisten am Samstag ein Haus besetzt. Damit wollen sie eigenen Angaben zufolge gegen steigende Mieten, Zwangsräumungen und Profitinteressen von Immobilienfirmen protestieren. "Menschen, die nicht aus Akademiker*innenfamilien stammen oder trotz harter Arbeit die hohen Mieten nicht bezahlen können, sind gezwungen, ihre Häuser zu verlassen", heißt es in einer Mitteilung. Die Polizei konnte zunächst keine Details zu dem Geschehen mitteilen. Zunächst hieß es, sicher sei nur, dass es einen "Sachverhalt in Zusammenhang mit einem Versammlungsgeschehen" gebe. Dabei solle es sich um eine Besetzung handeln. Die Polizei sei mit Einsatzkräften vor Ort.

Die Aktivisten kritisierten in ihrem Statement unter anderem, dass das Gebäude seit 15 Jahren leer stehen soll und Kaufanfragen abgelehnt worden seien. Auf dem sozialen Netzwerk Twitter wurden Fotos verbreitet, auf denen mehrere Transparente aus Hausfenstern gehangen wurden. Auf einem der Transparente steht: "Nehmt ihr uns die Häuser ab, hau'n wir Euch die City platt". Bei dem Gebäude soll es sich um die Schanzenstraße 3 in Dresden handeln.