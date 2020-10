Weißenfels

22-Jähriger nach Gespräch vor Bar zusammengeschlagen

18.10.2020, 12:48 Uhr | dpa

Drei Männer haben vor einer Bar in Weißenfels auf einen 22-Jährigen eingeprügelt. Der 22-Jährige habe sich in der Nacht zu Sonntag mit einer Frau unterhalten, als die drei Männer unvermittelt auf ihn eingeprügelt hätten, teilte die Polizei Sonntag mit. Einsatzkräfte brachten ihn in ein Krankenhaus. Warum genau die Angreifer auf den Mann einschlugen, war zunächst unklar. "Es hat ihnen wohl nicht gepasst, dass der Mann mit der Frau sprach", sagte ein Polizeisprecher. Auch ein rassistisches Motiv könne nicht ausgeschlossen werden, der 22-Jährige ist Syrer.

Zwei Schläger flüchteten noch bevor die Polizei eintraf vom Tatort, der dritte, ein 23-jähriger Weißenfelser, blieb jedoch und bepöbelte die Beamten. Die Polizei ermittelt nun wegen Körperverletzung und Beleidigung.