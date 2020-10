Bous

Vorfahrt von Radfahrer missachtet: Handfester Streit

18.10.2020, 12:55 Uhr | dpa

Nach einem gerade noch vermiedenen Zusammenstoß ist ein Autofahrer in Bous bei Saarbrücken mehrfach aggressiv auf einen Radfahrer zugefahren. Zeugen hätten geschildert, wie der Autofahrer die Vorfahrt des Radfahrers missachtete, teilte die Polizei am Sonntag mit. Anschließend habe sich die Situation aufgeheizt. Der Autofahrer sei am Samstag mehrfach frontal auf den Radler zugefahren. Dieser habe sich hinter seinem Rad verschanzt und schließlich an den Fahrbahnrand in Sicherheit gebracht. Der zornige Autofahrer überrollte dann das Hinterrad des Rades und flüchtete.