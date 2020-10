Leinefelde-Worbis

Schlägerei bei Geburtstagsfeier: Polizei rückt an

18.10.2020, 17:33 Uhr | dpa

Eine Geburtstagsfeier in Leinefelde (Landkreis Eichsfeld) ist derart eskaliert, dass die Polizei mit acht Streifenwagen angerückt ist. Bei der Feier in einem Wohnheim war es Polizeiangaben von Sonntag nach zu einer Schlägerei mit mehreren Beteiligten gekommen. Sechs Jugendliche seien bei der Auseinandersetzung in der Nacht zum Sonntag verletzt worden. Die Beamten nahmen zwei Anzeigen wegen Körperverletzung auf. Zu den Hintergründen des Streits werde nun ermittelt.