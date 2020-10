Rostock

26 neue Corona-Fälle: 7-Tage-Wert im Nordosten nun bei 21

18.10.2020, 17:57 Uhr | dpa

Die Zahl der registrierten Corona-Infektionen in Mecklenburg-Vorpommern ist innerhalb eines Tages um 26 auf 1712 gestiegen. Damit setzte sich der seit Donnerstag anhaltende Trend rückläufiger Neuinfektionen fort, wie aus dem am Sonntag veröffentlichten Lagebericht des Landesamtes für Gesundheit und Soziales in Rostock hervorgeht. Am Mittwoch war mit 60 Fällen die bislang höchste Zahl innerhalb eines Tages für den Nordosten registriert worden.

Die Sieben-Tage-Inzidenz, die Zahl der Neuinfektionen pro 100 000 Einwohner binnen sieben Tagen, erhöhte sich nach Angaben des Landesamts auf 21,0. Der Nordosten liegt mit diesem Wert nach wie vor deutlich unter der als kritisch geltenden 50er-Marke. Bei Überschreiten werden betroffene Regionen als Risikogebiete eingestuft und müssen die Schutzmaßnahmen deutlich verschärfen. Erste Zusatzbeschränkungen werden bereits bei einem Wert von 35 wirksam, wie etwa auch im Landkreis Mecklenburgische Seenplatte, der mit 11 Neuinfektionen erneut den höchsten Zuwachs verzeichnete.

In Mecklenburg-Vorpommern wurden seit Beginn der Corona-Pandemie 180 Covid-19-Patienten in Krankenhäusern behandelt, 4 mehr als am Samstag. Knapp 1300 aller im Nordosten Infizierten gelten inzwischen als genesen, 22 mehr als am Vortag. Die Zahl der Menschen, die im Zusammenhang mit dem Virus Sars-CoV-2 starben, stieg am Wochenende um 1 auf 21.