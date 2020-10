Gelsenkirchen

Schalke verlängert Vertrag mit Talent Bozdogan bis 2024

18.10.2020, 18:42 Uhr | dpa

Der FC Schalke 04 und Can Bozdogan gehen weiter gemeinsame Wege. Wie der Fußball-Bundesligist am Sonntag mitteilte, wurde der ursprünglich bis 2022 datierte Vertrag des Mittelfeldspieler vorzeitig bis 2024 verlängert. "Can Bozdogan gehört zu den größten Mittelfeldtalenten in der Bundesliga. Dass er sich mit voller Überzeugung und ohne zu Zögern für eine Vertragsverlängerung entschieden hat, ist ein tolles Zeichen für den gesamten Club", kommentierte Sportchef Jochen Schneider die Unterschrift des 19 Jahre alten U20-Nationalspielers.

Bozdogan war im Sommer 2019 vom 1. FC Köln zum Revierclub gewechselt. In der U19 absolvierte er als Kapitän 13 Spiele, ehe die Saison wegen der Corona-Pandemie abgebrochen werden musste. Sein Bundesliga-Debüt feierte Bozdogan am 31. Spieltag der vergangenen Saison beim 1:1 gegen Bayer Leverkusen. Bisher kommt der gebürtige Kölner auf vier Erstliga-Spiele. "Schalke hat mir die Möglichkeit gegeben, den Schritt vom Jugend- zum Bundesliga-Spieler zu gehen. Ich werde alles daransetzen, dass wir unseren Fans wieder Spaß bereiten und erfolgreich Fußball spielen", sagte Bozdogan.