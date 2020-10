Lautertal (Odenwald)

"Kriechendes Netzblatt" Orchidee des Jahres

18.10.2020, 20:03 Uhr | dpa

Das "Kriechende Netzblatt" ist zur Orchidee des Jahres 2021 gewählt worden. Ihren Namen habe die Orchidee von ihren immergrünen Blättern, deren weiße Blattadern eine netzartige Zierde bilden, teilten die Arbeitskreise Heimische Orchideen der Bundesländer am Sonntag mit. Die kleine weißblühende Pflanze fühle sich besonders in Nadelwäldern wohl. Besonders gut entwickle sie sich auf Moospolstern. Deshalb machten ihr heiße und trockene Sommer sehr zu schaffen.

Das in der Fachsprache "Goodyera repens" genannte Gewächs sei in der Moosschicht verwurzelt und auf deren Feuchtigkeit angewiesen. "Inzwischen sind viele Kleinvorkommen erloschen", hieß es in der Mitteilung. Die Vertreter der Arbeitskreise Heimischer Orchideen sehen sie als "Verlierer der Klimaentwicklung". Gefährdet sei die Blume auch dadurch, dass sich viele Nadelwälder zu Mischwäldern entwickelten.

Erstmals wurde die Orchidee des Jahres nicht bei der Jahrestagung der Orchideenvereine in Arnstadt gekürt. Wegen der Corona-Pandemie kamen die Vertreter nicht zusammen. Die Vorstände stimmten digital ab.

Auch der Bestand vieler anderer heimischer Orchideenarten ist den Naturschützern zufolge in Gefahr, weil sich ihr Lebensraum wandelt. Seit 1988 wird jährlich eine besonders gefährdete Art als Orchidee des Jahres bestimmt. In Deutschland gibt es etwas mehr als 60 Arten.