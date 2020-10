Bockenem

Schulhofbrand: Turnhalle teilweise niedergebrannt

19.10.2020, 05:20 Uhr | dpa

Bei einem Brand auf einem Schulgelände im Kreis Hildesheim ist eine Sporthalle stark beschädigt worden. Die Flammen hätten die Fassade angegriffen, an einer Seite sei das Gebäude nun komplett offen, sagte eine Sprecherin der Polizei in der Nacht zu Montag. Zunächst hatten demnach Mülltonnen vor dem Gebäude gebrannt, dunkle Rauchwolken waren über dem Stadtgebiet Bockenem zu sehen. Die Brandursache war zunächst unklar. Es entstand ein Sachschaden von etwa 300 000 Euro. Verletzt wurde bei dem Feuer am Sonntagnachmittag niemand.