Wolken, Regen und milde Temperaturen zum Wochenbeginn

19.10.2020, 07:14 Uhr | dpa

Die Hessen müssen sich zum Wochenbeginn auf wechselhaftes Wetter einstellen. Am Montagvormittag bleibt der Himmel meist bedeckt, im Norden ist auch noch etwas Sprühregen möglich, wie der Deutsche Wetterdienst (DWD) mitteilte. Ab der Mittagszeit gebe es aber immer längere sonnige Abschnitte, meist bleibe es trocken. Die Höchsttemperaturen liegen zwischen 11 und 14 Grad. In der Nacht zum Dienstag soll es auf 4 bis 0 Grad abkühlen. Vereinzelt ist auch Bodenfrost möglich.

Am Dienstag wird es den Angaben nach bis zu 16 Grad warm. Es ziehen von Westen her aber dichte Wolken auf. Im Nordwesten des Landes ist im Tagesverlauf auch etwas Regen möglich. In der Nacht und am Mittwochvormittag bleibt es bedeckt und regnerisch. Erst am Mittwochnachmittag soll es auflockern. Dann soll es bei 15 bis 19 Grad trocken bleiben.