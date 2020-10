Cuxhaven

Viele Wolken und milde Temperaturen erwartet

19.10.2020, 10:36 Uhr | dpa

Kaum Sonne aber milde Temperaturen werden in den kommenden Tagen in Niedersachsen und Bremen erwartet. Der Montag startet mit vielen Wolken, teilte der Deutsche Wetterdienst (DWD) mit. An der Küste und im Bergland kann es immer mal wieder einzelne Schauer geben. Östlich der Weser zeigt sich ab und zu die Sonne. Die Höchsttemperaturen liegen bei 12 Grad, im Harz wird es mit bis zu 8 Grad etwas kühler. In der Nacht kann örtlich Nebel entstehen. Die Temperaturen fallen auf bis zu 3 Grad ab.

Am Dienstag bleibt es stark bewölkt und es kann immer wieder regnen. In Emden sollen Temperaturen bis zu 13 Grad und in Hannover bis zu 15 Grad erreicht werden. Nachts bleibt es demnach regnerisch und es kühlt sich auf bis zu 9 Grad ab.

Der Mittwoch wird dann mit Höchsttemperaturen von bis zu 18 Grad mild. Sonne und Wolken wechseln sich immer wieder ab. Hin und wieder kann es regnen.