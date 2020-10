Neubrandenburg

Firmen im Osten Mecklenburg-Vorpommerns mit Umsatzerholung

19.10.2020, 12:22 Uhr | dpa

Die Unternehmen im Osten Mecklenburg-Vorpommerns haben einer Umfrage zufolge einen Teil der Umsatzverluste aus dem Corona-Frühjahr wettgemacht, sind aber von der Normalität noch weit entfernt. Große Probleme gebe es weiter in der Gastronomie, dem Einzelhandel und der Veranstaltungsbranche, wie es in der am Montag vorgestellten Herbst-Konjunkturumfrage der IHK Neubrandenburg weiter hieß. Dagegen bewerten die Baubranche, die Industrie und andere Dienstleister ihre Lage deutlich besser. Die IHK rechnet damit, dass es eine größere Welle von Schließungen bei Geschäften und Gastronomen im Jahr 2021 geben wird.

Die Kammer vertritt rund 25 000 Firmen im Osten Mecklenburgs und in Vorpommern. Befragt wurden 915 Unternehmen, wobei knapp 300 Firmen geantwortet haben. "Das Ergebnis ist repräsentativ", sagte Hauptgeschäftsführer Torsten Haasch. Ein zweites Mal dürfe es keinen Lockdown geben, das sei die Hauptsorge der Firmen.

Die große Nachfrage im Sommer habe bei etlichen Hotels und Gastronomen dazu geführt, dass ein Teil der Umsatzverluste durch die Schließungen im Frühjahr wieder ausgeglichen werden konnten. Generell stünden in der Hotel- und Gaststättenbranche im Nordosten aber nach etwa 20 Jahren wieder größere Investitionen an. Hier scheuten sich manche Geschäftsinhaber Kredite aufzunehmen, weil durch die Corona-Lage die Zukunft schwer einschätzbar sei. Hinzu komme der Fachkräftemangel. Insgesamt rechnet die IHK erst für 2022 wieder mit einem Normalbetrieb in ihrer Region.