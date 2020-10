Osnabrück

Quarantäne-Problem beim VfL Osnabrück:13 Spieler im Training

19.10.2020, 15:16 Uhr | dpa

Noch bis Mittwoch sind die meisten Spieler des VfL Osnabrück in häuslicher Quarantäne. Die Vorbereitung auf das nächste Zweitliga-Spiel beim 1. FC Heidenheim (Sonntag, 13.30 Uhr/Sky) wird dadurch massiv erschwert. Am Training nehmen aktuell zehn Feldspieler und drei Torhüter teil. "Manche Athletikeinheiten absolvieren wir gemeinsam per Videokonferenz", sagte Kapitän Maurice Trapp der "Neuen Osnabrücker Zeitung" (Montag). "Von Mannschaftstraining ist das natürlich weit entfernt." Der 28-Jährige betonte aber: "Was bringt es, groß zu lamentieren? Wir beschäftigen uns nicht mit Dingen, auf die wir keinen Einfluss haben."

Das geplante Spiel der Osnabrücker am vergangenen Sonntag gegen Darmstadt 98 wurde abgesagt, nachdem sich ein Großteil des Kaders in eine 14-tägige häusliche Quarantäne begeben musste. Auslöser dafür waren zwei positive Corona-Tests bei Fußballern des VfL. Nach dem Ende dieser Maßnahme bleiben den Niedersachsen nur noch drei volle Tage zur Vorbereitung auf die Heidenheim-Partie. In der Woche darauf wird vor dem Heimspiel gegen den SV Sandhausen auch noch das ausgefallene Darmstadt-Spiel (28. Oktober) nachgeholt. "Drei Spiele in sechs Tagen - machen wir uns nichts vor: Das wird nicht einfach, und das wird wehtun. Aber das müssen wir ausblenden", sagte Trapp.