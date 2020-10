Weimar

Kaltennordheim darf in Schmalkalden-Meiningen bleiben

19.10.2020, 15:17 Uhr | dpa

Die Stadt Kaltennordheim darf Teil des Landkreises Schmalkalden-Meiningen bleiben. Eine Verfassungsbeschwerde des Wartburgkreises gegen den Wechsel Kaltennordheims in den Landkreis Schmalkalden-Meiningen ist ohne Erfolg geblieben. Die Beschwerde sei als unbegründet zurückgewiesen worden, teilte das Gericht am Montag in Weimar mit (Az.: VerfGH 45/19; Beschluss vom 14. Oktober 2020). Der Wartburgkreis hatte geltend gemacht, er sei durch den Wechsel in seinem Recht auf kommunale Selbstverwaltung verletzt worden. Dieser Argumentation mochten die Richter nicht folgen.