Magdeburg

Ministerium: 200 neue Corona-Fälle über das Wochenende

19.10.2020, 15:19 Uhr | dpa

Über das Wochenende sind in Sachsen-Anhalt 200 neue Coronavirus-Infektionen gemeldet worden. In allen Landkreisen und kreisfreien Städte wurden zwischen Freitag- und Montagvormittag Neuinfektionen registriert, wie das Gesundheitsministerium am Montag in Magdeburg mitteilte. Die meisten Fälle gab es demnach in Halle mit 34, 25 im Landkreis Harz, 24 im Saalekreis, 21 im Jerichower Land und je 20 in Magdeburg und dem Salzlandkreis. Die 200 neuen Fälle über das Wochenende überschreiten das Niveau der vorangegangenen Wochenenden deutlich: vor einer Woche waren 84 Neuinfektionen gemeldet worden, für das erste Oktober-Wochenende 72.

Landesweit liegt die Fallzahl damit laut Ministerium bei 3337. Aktuell gelten 579 Menschen als infiziert, vor einer Woche lag ihre Zahl noch bei 377. Derzeit sind laut dem Ministerium 17 Intensiv- und Beatmungsbetten mit an Covid-19 erkrankten Menschen belegt. Fünf Patienten würden beatmet.

Die Zahl der gestorbenen Infizierten lag weiter bei 71. Schätzungen zufolge sind 2687 Menschen wieder genesen. 435 wurden bislang in Krankenhäusern behandelt.