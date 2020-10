Plauen

Mann in Plauen erfasst Jungen mit Auto und fährt davon

20.10.2020, 05:01 Uhr | dpa

Ein Mann hat ein Kind angefahren und sich anschließend aus dem Staub gemacht. Wie die Polizei in der Nacht zu Dienstag mitteilte, hatte der Mann nach dem Unfall in Plauen (Vogtlandkreis) kurz am Straßenrand gehalten, war dann aber weitergefahren. Seinen Pflichten als Unfallbeteiligter sei er nicht nachgekommen. Der zehn Jahre alte Junge wurde bei dem Unfall leicht verletzt. Er hatte mittags die Straße überqueren wollen, als er von dem Mann mit dem Auto angefahren wurde.