Usedom

Auto prallt gegen Straßenbaumaschine: Zwei Menschen verletzt

20.10.2020, 07:52 Uhr | dpa

Bei einem schweren Unfall im Baustellenbereich der Bundesstraße 110 unweit der Stadt Usedom (Vorpommern-Greifswald) sind zwei Menschen lebensgefährlich verletzt worden. Wie ein Polizeisprecher am Dienstag erklärte, stieß ihr Auto am Montagabend bei Dunkelheit mit großer Wucht mit einer Fräsmaschine zusammen, die auf dem Straßenabschnitt den Straßenbelag bearbeitet. Im Auto saßen eine Frau und ein Mann. Beide kamen in Krankenhäuser, ihr Zustand sei kritisch. Weitere Details seien noch nicht bekannt.

Zwischen Usedom und der Zecheriner Brücke ist die einzige Zu- und Abfahrt im Süden der Insel Usedom derzeit gesperrt, weil sie erneuert wird. Kraftfahrer sollen deshalb über die einzige Nordanbindung der Insel Usedom über Wolgast ausweichen, was aber rund 50 Kilometer Umweg bedeutet.