Dresden

Polizei sichert besetztes Haus: Eigentümer erwartet

20.10.2020, 11:00 Uhr | dpa

Die Polizei hat eine Hausbesetzung in Dresden beendet. Die Polizei werde das Gebäude nun sichern, bis der Hauseigentümer eintreffe, sagte ein Polizeisprecher am Dienstag. Der Eigentümer hatte Strafanzeige wegen Hausfriedensbruchs gestellt, die Polizei am Morgen die Räumung vorbereitet. 128 Beamte waren den Angaben zufolge im Einsatz. Bei der Durchsuchung fanden die Polizisten das Gebäude allerdings leer vor. Dutzende Sympathisanten der Besetzer verfolgten den Polizeieinsatz von einem gegenüberliegenden Spielplatz - sie kommentierten das Geschehen mit Sprechchören und einem Megafon.

Am Dienstagmorgen hatten sich laut Polizei rund 40 Unterstützer auf dem Gehweg vor dem Haus versammelt. Sie seien der Aufforderung, den Platz zu verlassen nicht gefolgt und wurden auf eine nahe liegende Wiese getragen, so ein Sprecher. "Es verlief ruhig, unaufgeregt und ohne Widerstand." Mehrere Aktivisten hatten am Samstag den seit mehreren Jahren leerstehenden Altbau im Dresdner Hechtviertel besetzt.