Kassel

Autofahrer mit über vier Promille Alkohol unterwegs

20.10.2020, 12:36 Uhr | dpa

Ein riskantes Überholmanöver hat die Polizei in Kassel auf die Spur eines völlig betrunkenen Autofahrers gebracht. Dieser habe über vier Promille Alkohol intus gehabt und besitze zudem keinen Führerschein, teilten die Beamten am Dienstag mit. Eine Streife hatte den 33-Jährigen am Montagabend nach dem riskanten Überholmanöver gestoppt, dabei fiel den Polizisten der Alkoholgeruch auf. Ein Atemalkoholtest zeigte ein Ergebnis von 4,4 Promille.