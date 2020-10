Regensburg

Händler wegen gefälschter Markenartikel vor Gericht

20.10.2020, 13:36 Uhr | dpa

Weil er laut Anklage großteils gefälschte Markenartikel im Millionenwert über das Internet verkaufen wollte, steht seit Dienstag ein Unternehmer vor dem Regensburger Landgericht. Der 35-Jährige soll in seinen Geschäftsräumen in Amberg mehr als 35 000 Artikel gelagert haben, auf denen falsche Herstellerangaben aufgedruckt waren oder die für den europäischen Markt nicht zugelassen waren. Weitere Lieferungen mit falschen Markenartikeln aus China und Australien wurden demnach vom deutschen Zoll abgefangen.

Unmittelbar nach der Anklageverlesung wurde der Prozess schon wieder unterbrochen. Die Verfahrensbeteiligten zogen sich zu einem längeren Rechtsgespräch hinter verschlossenen Türen zurück. Solche Gespräche dienen zumeist dafür, zwischen der Strafkammer, der Staatsanwaltschaft und der Verteidigung Verständigung über ein Strafmaß im Fall eines Geständnisses zu erzielen, um eine langwierige Verhandlung zu vermeiden.

Der angeklagte Geschäftsführer soll sich laut Anklage gefälschte Smartphonekabel, Kopfhörer, Ladegeräte, Akkus und ähnliches besorgt haben. In anderen Fällen geht es um Produkte, die nur in den USA und nicht in der EU verkauft werden durften. Mitte 2016 soll der Mann dann zunächst testweise erste Verkäufe über eine Internetseite veranlasst haben.

Die Staatsanwaltschaft geht davon aus, dass die Produkte als Originalware einen Gesamtwert von mehr als 1,2 Millionen Euro gehabt hätten. Der Tatvorwurf lautet Kennzeichenverletzung.