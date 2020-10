Bad Ems

Weniger Verkehrstote in Corona-Krise in Rheinland-Pfalz

20.10.2020, 13:41 Uhr | dpa

Die Zahl der Verkehrstoten in Rheinland-Pfalz ist in der Corona-Krise gesunken. In den ersten acht Monaten 2020 starben dem Statistischen Landesamt zufolge 97 Menschen bei Straßenverkehrsunfällen, 15 weniger als im gleichen Zeitraum des Vorjahres. Auch die Zahl der Verletzten sei rückläufig. 2121 Menschen seien schwer und 8882 leicht verletzt worden. Das sei jeweils ein Rückgang um rund zehn Prozent, teilten die Statistiker am Dienstag mit. Insgesamt registrierte die Polizei 81 271 Unfälle auf den Straßen des Landes bis Ende August, ein Rückgang um 13,6 Prozent. Hintergrund dürfte die Pandemie sein, da insbesondere von März bis Mai die Verkehrsbewegungen deutlich zurückgegangen seien.